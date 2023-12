Mercato - OM : Un malaise éclate à cause de ce transfert

Hugo Chirossel

Arrivé libre en provenance du FC Porto lors de l’été 2022, Chancel Mbemba s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif de l’OM. Mais l’international congolais a vécu un passage un peu plus compliqué en fin de saison dernière et au début de celle-ci. Des difficultés en partie dues au mercato estival, au cours duquel les dirigeants marseillais avaient ouvert la porte à un départ.

L’été dernier, l’OM a vu plusieurs joueurs importants et cadres de son effectif s’en aller. C’est le cas d’Alexis Sanchez, Dimitri Payet ou bien Matteo Guendouzi. Chancel Mbemba a lui aussi fait l’objet de rumeurs à propos de son avenir et s’il est finalement resté, les dirigeants marseillais n’auraient pas été contre un départ.

L'OM a ouvert la porte à un départ de Mbemba

En fin de contrat avec le FC Porto, Chancel Mbemba a rejoint l’OM libre lors de l’été 2022, où il s'est engagé jusqu’en juin 2025. Après avoir effectué une très bonne première partie de saison, l’international congolais a été un peu moins bien lors de la deuxième et a vu son temps de jeu baisser sous les ordres d’Igor Tudor. Cette saison aussi n’a pas très bien débuté pour Chancel Mbemba et d’après les informations de L’Équipe , c’est en partie à cause au mercato estival.

Un été difficile à digérer