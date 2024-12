Mercato - OM : Un joueur «extraordinaire» a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé sur le mercato, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Mais le transfert qui a été le plus commenté est sans nul doute celui de Mason Greenwood, auteur d'un début de saison impressionnant, avant de rentrer dans le rang, l'ailier anglais a malgré tout impressionné Pierre-Emile Hojbjerg.

Au cœur d'un mercato très animé, l'OM a frappé un grand coup en lâchant environ 26M€, hors bonus, pour attirer Mason Greenwood. Un transfert qui a bien évidemment fait polémique compte tenu des accusations dont l'ancien joueur de Manchester United fait l'objet. Cependant, il a répondu présent sur le terrain et semble faire l'unanimité au sein du vestiaire, comme en témoigne Pierre-Emile Hojbjerg, à l'occasion de son passage devant les médias.

Hojbjerg s'enflamme pour Greenwood

« Greenwood est en train de grandir à tous les matchs. Il a 22 ans, à cet âge, tu n'es pas encore un joueur complet, mais on voit un joueur extraordinaire et je sais que lui aussi essaie de s'améliorer et de faire les choses bien. On voit déjà un Greenwood de très haut niveau, mais l'avenir sera encore mieux, il grandira encore », lâche le milieu de terrain de l'OM en conférence de presse. Roberto De Zerbi partage cette analyse, mais il en attend encore un peu plus.

«Mason Greenwood est déjà un leader technique»

« Je crois que Mason Greenwood est déjà un leader technique, mais je voudrais qu'il le soit à 100% dans tous les domaines comme Rabiot, Hojbjerg ou Maupay. Il fait une très bonne saison, on est contents de lui. On essaie de le pousser à faire encore plus ! Il ne doit pas se contenter de ce qu'il a fait, il a un potentiel de top player », estime de son coté le coach de l'OM, qui espère donc encore pouvoir tirer plus de son numéro 10.