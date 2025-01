Mercato - OM : Transfert confirmé pour ce crack ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il aimerait quitter le Bayern Munich avant la fermeture du marché des transferts, Mathys Tel a notamment été annoncé dans le viseur de l’OM, même si ce dossier risque d’être compliqué à concrétiser pour les dirigeants marseillais. Interrogé sur la situation de l’international espoirs français, Christoph Freund, directeur sportif des Bavarois, n’a pas écarté la possibilité d’un départ cet hiver.

Si la concurrence s’annonce difficile à battre, l’OM n’aurait pas abandonné l’idée de s’attacher les services de Mathys Tel, selon Sky Sport Deutschland. Ce dernier a décidé de quitter le Bayern Munich cet hiver, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2029, et Chelsea, Tottenham, Manchester United, ainsi qu’Arsenal sont également annoncés sur sa piste.

« On ne peut jamais rien exclure à 100% »

« C'est tout simplement un très bon joueur. Il a un grand potentiel, c'est un très bon gars. Nous avons toujours dit qu'il était un joueur très excitant pour nous, un très bon talent, mais il n'a pas eu assez de temps de jeu ces derniers temps », a déclaré Christoph Freund à propos de Mathys Tel, dans des propos relayés par le journaliste Florian Plettenberg. À propos d’un éventuel départ dans les prochains jours, le directeur sportif du Bayern Munich a ajouté : « On ne peut jamais rien exclure à 100%, et le fait est que les dernières semaines n'ont pas été faciles pour lui. C'est quelque chose dont nous avons discuté à plusieurs reprises. »

« Nous sommes en communication constante avec Mathys et son agent »

Dans ce contexte et après l’avoir laissé sur le banc lors de quatre des cinq derniers matchs du Bayern Munich, Vincent Kompany a titularisé Mathys Tel ce mercredi contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Ce qui n’est pas un moyen de le convaincre de rester. « Non, ça n'a rien à voir, Vincent (Kompany) l'a dit hier. Je l'ai dit aussi, tout comme Max (Eberl). Nous sommes en communication constante avec Mathys et son agent », a conclu Christoph Freund.