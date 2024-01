Mercato - OM : Transfert bouclé, Marseille se fait dépasser !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jaouen Hadjam serait dans les petits papiers de l'OM. A la recherche d'un latéral gauche, le club marseillais avait noté le nom du joueur franco-algérien sur son carnet de notes. Mais selon un journaliste, Hadjam pourrait prendre la direction de Frosinone, prêt à répondre aux demandes du FC Nantes. Le club italien ne proposerait pas de prêt, ce qui pourrait conduire à son transfert.

L'OM n'en a pas fini avec le côté gauche de sa défense. Ulisses Garcia est venu à Marseille pour renforcer ce poste, mais le départ imminent de Renan Lodi contraint le club phocéen à dénicher un nouveau renfort. Les pistes activées sont nombreuses et plusieurs noms ont été associés à l'OM ces derniers jours.

Mercato - OM : Le prochain transfert de Pablo Longoria est identifié https://t.co/TscJ1ShI2U pic.twitter.com/K0JlH2vMJ8 — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Le FC Nantes réclame un transfert sec

On peut citer ceux de Josh Doig (Hellas Vérone), d'Adrien Truffert (Rennes), mais aussi de Jaouen Hadjam, dont le départ du FC Nantes ne fait plus le moindre doute. Mais pour mettre la main sur l'international algérien, l'OM va devoir proposer un transfert sec aux Kita, inflexibles dans ce dossier et qui ont déjà refusé des avances du Standard de Liège et des Young Boys Berne.

Hadjam vers la Serie A ?