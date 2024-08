Mercato - OM : Transfert à 30M€, il dénonce une arnaque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouvel avant-centre pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a lâché 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais ses débuts sont loin d’être convaincants comme en témoigne sa prestation au Vélodrome contre Reims (2-2). Au point de susciter les doute de Daniel Riolo qui s’interroge sur le niveau d’Elye Wahi.

Bien décidé à trouver le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Qadsiah, l'OM a choisi de lâcher 30M€ pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Ce dernier a d'ailleurs fait ses débuts et il a clairement déçu. D'abord contre Brest, malgré son but sur penalty, et surtout face à Reims pour sa première au Vélodrome. L'ancien buteur du MHSC a raté de grosses occasions avant d'être conspué à sa sortie du terrain. Et Daniel Riolo ne cache pas son inquiétude au sujet du niveau réel d'Elye Wahi.

Mercato : Pisté par l’OM, il pousse un gros coup de gueule https://t.co/NRjxW3yWJ8 pic.twitter.com/rDAkxAC0E5 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Riolo s'interroge sur Wahi

« Le truc qui m’inquiète le plus avec Wahi, il y a la confiance évidemment, il va falloir qu’il marque… Mais dans toutes ses occasions ratées, il y a en une qui ne me plait pas du tout. Il y a en a une qui me pose la question est-ce qu’il est si fort que ça ? », se demande l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre son analyse.

«Ce qu’il a fait, techniquement, c’est très très faible»

« Est-ce qu’il a réellement de grandes capacités ou est-ce que ça a été une enflammade Ligue 1 comme on en a connu 1000 ? Celle où il arrive super bien lancé par Greenwood et il arrive au but avec un décalé à gauche. Il veut faire une frappe croisée, techniquement ce n’est pas bon du tout. Il a le temps. Ce qu’il a fait, techniquement, c’est très très faible. Et ça, je ne sais si ça n’est qu’une histoire de confiance et si c’est une affaire de qualité. Ça ça m’inquiète un peu plus sur le niveau technique réel de ce joueur », ajoute Daniel Riolo, visiblement pas très convaincu par Elye Wahi.