Mercato - OM : Tout est relancé dans ce dossier !

Publié le 20 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM et qu’il a été annoncé proche du départ tout l’été, Maxime Lopez pourrait finalement rester comme l’a indiqué André Villas-Boas.

Victime d’une grosse concurrence la saison passée dans l’entrejeu de l’OM aves les présences de Morgan Sanson, Valentin Rongier, Kevin Strootman ainsi que le repositionnement de Boubacar Kamara, Maxime Lopez a eu du mal à trouver grâce aux yeux d’André Villas-Boas. Ces dernières semaines, le minot de l’OM a même été annoncé tout proche d’un transfert vers le FC Séville, d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat. Mais finalement, les dés semblent redistribués dans ce dossier…

« Je compte sur tous les joueurs »