Mercato - OM : Riolo valide totalement l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 17 mars 2021 à 1h15 par A.D.

Pour remplacer André Villas-Boas, la direction de l'OM a décidé de faire confiance à Jorge Sampaoli. Considéré comme le disciple de Marcelo Bielsa, le coach argentin semble déjà mettre tout le monde d'accord à la Commanderie. Ce qui n'étonne pas Daniel Riolo, convaincu que Jorge Sampaoli va faire forte impression dès cette saison à l'OM.

Alors qu'il n'a pas hésité à s'en prendre à sa direction, et en particulier à Pablo Longoria, lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied par l'OM. Pour le remplacer provisoirement en attendant de trouver un nouvel entraineur sur le marché, le club phocéen a opté pour son directeur du centre de formation Nasser Larguet. Pour assurer officiellement la succession d'André Villas-Boas - qui a trouvé un accord avec l'OM pour résilier son contrat début mars - les hautes sphères marseillaises ont officialisé l'arrivée de Jorge Sampaoli à la fin du mois de février. Contraint d'observer une quarantaine en raison des restrictions sanitaires, le technicien argentin n'a pu prendre place sur le banc de l'OM qu'à partir du 10 mars. C'était face à Rennes en championnat. Et après avoir mené les siens vers la victoire face aux Bretons, Jorge Sampaoli a enchainé avec un deuxième succès en autant de rencontres samedi contre Brest.

«Tu vas voir que même Payet va se remettre à courir »