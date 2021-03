Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un atout pour souffler cette piste au PSG !

Publié le 17 mars 2021 à 0h30 par A.D.

Alors que Juan Bernat a prolongé son contrat avec le PSG, le FC Barcelone serait plus que jamais sur les traces de José Gaya. De son côté, Valence redouterait fortement l'arrivée de Mateu Alemany au Barça, car il pourrait trouver le moyen de lui arracher son arrière gauche.

Alors qu'il voudrait renforcer le couloir gauche de sa défense, le FC Barcelone aurait souhaité se tourner vers Juan Bernat. Toutefois, la prolongation du défenseur du PSG n'arrangerait pas les affaires catalanes. Informé du renouvellement de Juan Bernat avec le club de la capitale, le Barça pourrait concentrer toutes ses forces pour le recrutement de José Gaya, un joueur qui serait également suivi par le PSG.

Valence craindrait le Barça pour José Gaya