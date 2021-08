Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait une énorme demande à Longoria !

Publié le 26 août 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

Bien que l'OM ait déjà été très actif depuis le début du mercato, Jorge Sampaoli ne semble pas encore rassasié et réclame encore des renforts malgré la récente arrivée de Pol Lirola. Un avant-centre est notamment souhaité.

Depuis l'ouverture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille est hyper actif. En effet, le club phocéen a déjà enrôlé neuf joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres et Pol Lirola. Des arrivées qui ont en partie compensé les nombreux départs à l'image de ceux de Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Hiroki Sakai. Plus récemment, l'OM s'est également séparé de Kevin Strootman, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. Mais c'est probablement encore loin d'être terminé puisque d'autres départs sont attendus à l'image de ceux de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Dans le sens des arrivées aussi ça devrait bouger. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le prêt avec option d'achat d'Adam Ounas est en excellente voie, tandis qu'un attaquant est également attendu.

Sampaoli veut encore 4 ou 5 joueurs