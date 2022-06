Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Révolution dans le projet McCourt avant la Ligue des Champions ?

Publié le 8 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, le mercato s’annonce relativement agité et pourrait changer certaines choses pour l’avenir du projet McCourt avec les cas Steve Mandanda et Dimitri Payet qui s’avèrent plutôt incertains, les statuts d'indésirable de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez ou encore le départ libre de Boubacar Kamara qui laissera un grand vide.

Avenir incertain pour Payet et Mandanda

Dimitri Payet (35 ans) et Steve Mandanda (37 ans), tous deux engagés jusqu’en juin 2024 avec l’OM et qui font figure de cadres historiques dans le vestiaire, pourraient ne pas aller au terme de cet engagement. En effet, le premier figurerait sur les tablettes des Tigres de Monterrey et pourrait ainsi venir succéder à son ancien coéquipier Florian Thauvin au sein du club mexicain, tandis que Steve Mandanda, qui a souvent été relégué au statut de doublure derrière Pau Lopez cette saison dans la hiérarchie des gardiens, pourrait lui aussi être amené à changer d’air durant le mercato estival et devrait prochainement avoir un échange décisif avec sa direction à ce sujet. Deux départs qui marqueraient la fin d’une ère dans le projet McCourt à l’OM…

Alvaro, Caleta-Car… L’OM veut dégraisser

Par ailleurs, certains éléments de l’OM seront poussés vers la sortie cet été, et principalement dans le secteur défensif. L'international croate Duje Caleta-Car (25 ans), qui n’a plus qu’une année de contrat au Vélodrome, a déjà été poussé vers la sortie par Pablo Longoria lors des précédentes périodes de mercato avec notamment un transfert avorté à la dernière minute à Liverpool, et devrait logiquement être vendu pour éviter un départ libre en 2023. Même son de cloche pour Alvaro Gonzalez qui, totalement mis de côté depuis plusieurs mois par l’OM, n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli et est invité à se trouver un nouveau point de chute au plus vite.

Kamara est déjà parti…