Mercato - OM : Retournement de situation pour l’avenir de Mandanda ?

Publié le 27 février 2022 à 15h10 par T.M.

Ces derniers mois, les questions se posent sur l’avenir de Steve Mandanda. Et si un départ de l’OM semblait d’actualité, la tendance pourrait bien être en train de changer. Explications.

Véritable légende à l’OM, Steve Mandanda était intouchable dans les buts phocéens. Mais c’était avant l’arrivée de Pau Lopez. Depuis l’arrivée de l’Espagnol à l’intersaison, le champion du monde a vu son statut changer, étant ainsi envoyé sur le banc de touche par Jorge Sampaoli. Un choix fort de la part de l’entraîneur de l’OM, qui a passablement touché Mandanda, qui n’a d’ailleurs pas eu d’explications. De quoi alors jeter un froid sur son avenir sur la Canebière. Finalement, cet hiver, Steve Mandanda n’a pas souhaité faire ses valises, mais les questions se sont immédiatement posées pour le mercato estival.

De l’histoire ancienne pour un départ ?