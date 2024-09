Mercato - OM : Rabiot va devoir attendre pour être payé !

Axel Cornic

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a été lié à un grand nombre de clubs au cours du mercato estival. C’est finalement l’Olympique de Marseille qu’il a choisi à la surprise générale, devenant peut-être le coup le plus étonnant de cet été très agité.

Après avoir totalement modifié son équipe, Roberto De Zerbi semblait vouloir une dernière recrue au milieu de terrain. La fin du mercato a ainsi été rythmée par le dossier Ismaël Bennacer, mais ce dernier n’a finalement jamais quitté l’AC Milan et la Serie A, avec un autre joueur qui va finalement le remplacer.

Rabiot arrive à l’OM

Il s’agit évidemment d’Adrien Rabiot, qui passe ce mardi ses visites médicales avec l’OM. L’international français est une recrue de tout premier choix pour le club phocéen, qui ne dispute même pas les compétitions européennes cette saison. Du côté du joueur on semble pourtant avoir fait des gros efforts pour rejoindre De Zerbi à Marseille, puisqu’il aurait accepté la moitié du salaire qu’il touchait à la Juventus, soit près de 7M€.

« Une partie de l’oseille qu'on lui a promis ne sera encaissé que l’année prochaine »

Dans l’After Foot de ce lundi soir, Daniel Riolo a révélé toutefois une facette importante de l’accord financier entre Adrien Rabiot et l’OM. « Rabiot, une partie de l’oseille qu'on lui a promis ne sera encaissé que l’année prochaine, car on se dit que le club va aller en Ligue des champions, donc il y a 40M€ dans les caisses et l’augmentation viendra à ce moment-là » a-t-il expliqué au micro de RMC Sport « Ça a été accepté. Dans le deal, il est dit qu’une partie de l’oseille sera donnée l’année prochaine car l’OM dit, et à juste titre ils ont raison d’avoir cette ambition, qu’ils seront en Ligue des champions l’année prochaine et que de l’argent va rentrer ».