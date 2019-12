Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Neymar est utilisé dans un dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 20 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji pourrait échapper à l'OM, Pape Diouf regrette l'explosion des prix dans le football depuis le transfert de Neymar au PSG.

Depuis plusieurs mois, les discussions semblent au point mort entre l'OM et l'entourage d'Isaac Lihadji qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Une situation qui interpelle de nombreux clubs, dont le Borussia Dortmund comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Le LOSC serait également à l'affût afin de récupérer le jeune ailier prometteur. Et pour l'OM c'est problématique car ce sont des écuries mieux armés financièrement et qui ont donc des arguments pour convaincre Isaac Lihadji. Et c'est justement cette facette du football qui agace Pape Diouf, ancien président du club phocéen.

«Maintenant, je ne suis plus surpris par rien»