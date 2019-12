Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un avertissement pour cette pépite de l’OM !

Publié le 20 décembre 2019 à 1h45 par T.M.

Alors que José Anigo tenterait de chiper Jorès Rahou à l’OM, Andoni Zubizarreta a été prévenu par l’entourage de la pépite phocéenne.

L’OM sera-t-il touché par un exode de ses jeunes talents ? Actuellement, tous les regards sont tournés vers Isaac Lihadji, mais d’autres talents sont courtisés. Et c’est José Anigo qui pourrait bien jouer un mauvais tour à son ancien club. En effet, ce jeudi, L’Equipe annonce que le responsable du recrutement de Nottingham Forest penserait à Simon Ngapandouetnbu et Jorès Rahou. Andoni Zubizarreta va donc devoir réagir pour conserver les pépites de l’OM.

L’OM doit agir !