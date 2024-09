Mercato - OM : Poussé vers la sortie, il a tout refusé !

Thomas Bourseau

Chancel Mbemba (30 ans) n’était pas à court d’options pour son avenir. Et pourtant, à quelques heures de la fermeture du marché saoudien après celle des gros mercato européens, le défenseur de l’OM ne s’est engagé avec aucun club et poursuivra donc au moins jusqu’à l’hiver prochain, à l’Olympique de Marseille au grand dam de sa direction.

Pau Lopez, Samuel Gigot, Azzedine Ounahi, Ulisses Garcia, Jordan Veretout, Chancel Mbemba… Hormis les deux premiers cités qui ont signé à Girona et à la Lazio, tous les autres n’ont pas quitté le loft des indésirables. Et pourtant, les hauts représentants de l’Olympique de Marseille se sont montrés clairs sur le fait que le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi ne comptait pas sur eux. Et en particulier dans le cas de Chancel Mbemba.

Mercato - OM : Il réclame 8M€ pour accepter son transfert ! https://t.co/fg7jn1sIJQ — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Rennes et Nice recalés par Mbemba ?

Auteur d’une insubordination envers le bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia qu’est Ali Zarrak, Chancel Mbemba a été économiquement sanctionné par une retenue de salaire pendant 14 jours selon La Provence. Bien qu’il soit poussé vers la sortie par sa direction, l’international congolais, sous contrat jusqu’en juin 2025 à l’Olympique de Marseille, refuserait de faire le moindre cadeau à l’OM et n’a pas accepté la première offre venue. Courtisé par le Stade Rennais et l’OGC Nice, Mbemba aurait éconduit les approches des deux clubs de Ligue 1 d’après Foot Mercato.

Chancel Mbemba a fait capoter son transfert en Arabie saoudite

Foot Mercato assure que l’Olympique de Marseille serait contraint de poursuivre sa collaboration avec Chancel Mbemba à contrecœur. Car en effet, Al-Shabab se serait retiré des négociations pour le transfert de Mbemba. La faute à des demandes salariales trop excessives de la part du principal intéressé. Al-Shabab proposait 4M€ et 2M€ de prime à la signature lorsque Chancel Mbemba en attendait 5M€ + 3M€ de prime à la signature…