Mercato - OM : Pour débarquer à Marseille, il va faire une victime

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche d’un latéral gauche, l’OM pourrait également bientôt s'attacher les services d’un nouvel élément offensif. En ce sens, la piste menant à Giovanni Reyna a pris de l’ampleur ces dernières heures. Un accord aurait déjà été trouvé avec le Borussia Dortmund, mais Marseille voudrait d’abord se séparer de l’un de ses joueurs.

Le mercato est en train de s’accélérer à Marseille. Il ne reste plus qu’une semaine avant la fermeture du marché des transferts et l’OM a encore plusieurs dossiers à régler. À commencer par celui du latéral gauche. Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivé en provenance des Young Boys de Berne, les dirigeants marseillais sont à la recherche d’un deuxième latéral gauche, Renan Lodi ayant été transféré à Al-Hilal.

L’OM se lance sur la piste Reyna

Dans cette optique, l’OM a fait de Quentin Merlin sa priorité, mais a également étudié la possibilité d’un retour de Nuno Tavares, actuellement prêté à Nottingham Forest par Arsenal. En parallèle de ses recherches au poste de latéral gauche, Marseille s’est aussi lancé sur la piste d’un nouveau joueur offensif. Ces derniers jours, un intérêt pour Saïd Benrahma, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec West Ham, était évoqué. Mais l’OM s’intéresse aussi à Giovanni Reyna.

L’OM veut d'abord vendre