Mercato - OM : Accord trouvé, le gros transfert de l'hiver prend forme

En parallèle de la gestion du latéral gauche, l'OM cherche également à recruter un élément offensif possédant un profil créatif. Dans cette optique, une piste prend de l'ampleur à savoir celle menant à Giovanni Reyna. Un dossier qui prend d'ailleurs de l'ampleur puisque le club phocéen serait tombé d'accord avec le Borussia Dortmund.

Cet hiver, l'OM est une nouvelle fois très actif. En effet, trois nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Cependant, ce n'est pas encore terminé puisque le club phocéen cherche toujours à recruter un latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi, mais également un joueur offensif.

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un gros transfert https://t.co/RN9vD7UtkN pic.twitter.com/jd6cADx76Z — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Accord OM-Dortmund pour Reyna

Dans cette optique, Gianluca Di Marzio a annoncé que l'OM faisait le forcing pour Giovanni Reyna. Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute même que ce dossier a déjà grandement avancé puisque le club phocéen a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund, mais pas encore avec le joueur.

D'autres clubs ont un accord avec Reyna