Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet et Mandanda sont menacés !

Publié le 5 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a vécu un mercato estival très agité, Jorge Sampaoli a tenu à doubler l’ensemble des postes. Et même des cadres du vestiaire tels que Steve Mandanda et Dimitri Payet se retrouvent potentiellement menacés par les nouvelles recrues…

L’OM a bouclé pas moins de onze recrues au cours du mercato estival, Jorge Sampaoli ayant souhaité disposer d’un effectif très compétitif pour la saison qui s’annonce. L’entraîneur argentin, dans un souci de doubler l’ensemble des postes et d’apporter de la concurrence partout, a donc réussi son coup. Et même les grandes figures du projet McCourt à l’OM se retrouvent menacées sur le papier…

Payet et Mandanda n’auront pas le droit à l’erreur

Déjà, au poste de gardien, Sampaoli voulait depuis un moment attirer un numéro 1 bis pour booster la concurrence avec Steve Mandanda qui est pourtant l’un des éléments majeurs de l’OM depuis plus de dix ans, et c’est pourquoi il a fait venir Pau Lopez. Dimitri Payet, l’autre grande figure du club, est également concerné puisque l’OM a récemment officialisé l’arrivée d’Amine Harit qui dispose des caractéristiques pour venir faire de l’ombre à l’international français. Payet et Mandanda sont donc prévenus, le mercato agité de l’OM pourrait ne pas jouer en leur faveur.