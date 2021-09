Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tient une pépite à 100M€ !

Publié le 16 septembre 2021 à 22h45 par T.M.

Depuis la rencontre face à l’AS Monaco, les projecteurs sont braqués sur Bamba Dieng. Le Sénégalais est la nouvelle pépite de l’OM, à qui on prédit un avenir radieux.

En l’absence d’Arkadiusz Milik et en dépit de l’arrivée d’un nouveau buteur cet été, l’OM peut compter sur Bamba Dieng. Lancé dans le grand bain la saison passée par Nasser Larguet, l’attaquant sénégalais a fait forte impression lors de la rencontre face à l’AS Monaco. Ayant touché deux fois les montants, le joueur de Sampaoli a su relever rapidement la tête pour inscrire un doublé. L’OM va donc pouvoir s’appuyer sur cette arme offensive cette saison, et à terme, Dieng pourrait d’ailleurs rapporter un joli pactole aux Phocéens.

« S’il met des buts il vaudra rapidement les 100 millions »