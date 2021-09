Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour ce Champion du monde ?

Publié le 28 septembre 2021 à 0h30 par A.C.

Poussé vers la sortie par José Mourinho à l’AS Roma, Steven Nzonzi intéresse l’Olympique de Marseille depuis le dernier mercato estival.

Il aurait pu être l’un des nombreux renforts de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Écarté dès l’arrivée de José Mourinho à l’AS Roma cet été, Steven Nzonzi n’aurait pas dit non à un retour en Ligue 1, mais les choses se sont finalement passées autrement. Le milieu défensif a en effet été proche d’Al Rayyan avant de finalement rester à Rome... pour ensuite à nouveau être approché par le club qatari entrainé par Laurent Blanc. Il Corriere dello Sport a en effet récemment révélé que les négociations entre Nzonzi et Al Rayyan auraient repris de plus belle.

Nzonzi n’ira finalement pas au Qatar... pour la deuxième fois !