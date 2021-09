Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un précieux conseil pour Mbappé !

Publié le 27 septembre 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid plus facilement. Interrogé sur l'avenir de son compatriote français, Nicolas Anelka a estimé que Leonardo devait tout faire pour le conserver.

Alors qu'il ne lui reste plus que neuf mois de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fermerait la porte à une prolongation, et ce, pour augmenter ses chances de rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait lancé plusieurs offensives lors du dernier mercato estival, mais le PSG a tenu bon et n'a accepté aucune de ses offres. Sachant que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Nicolas Anelka a conseillé à Leonardo de tout faire pour le prolonger.

«Si Paris veut avoir la meilleure équipe du monde, il doit tout faire pour le garder»