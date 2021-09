Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d'Ander Herrera sur son arrivée !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h10 par A.D.

Lors de l'été 2019, Ander Herrera a quitté Manchester United librement et gratuitement et s'est engagé en faveur du PSG. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le milieu de terrain espagnol est revenu sur son arrivée à Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2019 avec Manchester United, Ander Herrera n'a pas prolongé son contrat. Devenu libre en juillet, le milieu de terrain espagnol s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Monté peu à peu en puissance dans le club parisien, Ander Herrera fait aujourd'hui l'unanimité grâce à son début de saison fracassant. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi avant la réception de Manchester City, Ander Herrera a profité de l'occasion pour revenir sur son arrivée au PSG.

«Depuis que je suis arrivé, j'ai senti que ce club était spécial»