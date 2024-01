Mercato - OM : Marseille boucle un transfert, il jubile

Alexis Brunet

L'OM a annoncé dernièrement l'arrivée de Faris Moumbagna. Le Camerounais aura comme mission de dynamiser l'attaque marseillaise, qui compte trop souvent sur les exploits de Pierre-Emerick Aubameyang. Avant de rencontrer les supporters marseillais, Moumbagna a annoncé du lourd aux supporters du club phocéen. Une attitude qui plaît à Daniel Riolo.

Pablo Longoria a pour le moment offert trois renforts à Gennaro Gattuso. Le président marseillais a mis la main sur Jean Onana, Ulisses Garcia, et Faris Moumbagna. Actuellement à la CAN, le troisième nommé s'est toutefois déjà exprimé sur son transfert à l'OM, et il a annoncé du très lourd.

Moumbagna promet du lourd aux supporters de l'OM

Faris Moumbagna a profité d'une interview pour se présenter aux supporters marseillais. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. »

Riolo apprécie Moumbagna