Mercato - OM : Longoria veut jouer un sale tour à Campos !

Publié le 27 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du LOSC depuis plusieurs semaines, Alfredo Morelos est également dans celui de l’OM qui est déjà passé à l’action auprès des Glasgow Rangers.

Un temps pisté par l’ASSE, puis par le LOSC, Alfredo Morelos, buteur de 24 ans, ferait tourner la tête d’un autre club français grâce à ses performances avec les Glasgow Rangers, et pas n’importe lequel. En effet, l’OM semble s’être à son positionné sur le dossier Alfredo Morelos et ne compterait pas y faire de la figuration.

L’OM dans le coup pour Alfredo Morelos, mais…

Selon les informations exclusives du 10sport.com divulguées le 26 août, l’OM s’est approché des Glasgow Rangers dans l’optique d’initier des premiers contacts concrets pour une éventuelle opération. Néanmoins, un problème de taille se présenterait sur la route de l’OM. En difficulté financière, le club phocéen pourrait tenter sa chance via un prêt et non un transfert. Cependant, le club écossais voudrait vendre son attaquant et non le prêter…