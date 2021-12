Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va pouvoir boucler une belle vente !

Publié le 15 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM a besoin de récupérer des liquidités, Duje Caleta-Car aurait gardé une excellente cote sur le marché des transferts et pourrait donc être la prochaine vente bouclée par Pablo Longoria.

« Je profite maintenant, ça a été un moment difficile, surtout le mois d'août. C'était un sentiment contrasté car en même temps j'ai été papa. Je n'ai jamais douté de moi », indiquait Duje Caleta-Car en novembre en conférence de presse sur son départ avorté de l’OM l’été dernier, alors que le défenseur central croate avait des touches avec Wolverhampton et le FC Valence. De plus, il était passé tout proche d’un transfert à Liverpool quelques mois auparavant, en janvier 2021, et Caleta-Car va une nouvelle fois animer le mercato de l’OM.

Caleta-Car a la cote sur le marché

En effet, comme l’a révélé L’Equipe mardi dans ses colonnes, Duje Caleta-Car intéresserait toujours un certain nombre de recruteurs et serait donc toujours susceptible de quitter l’OM en janvier, d’autant que Pablo Longoria a besoin de bouler plusieurs ventes pour renflouer les caisses.