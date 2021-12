Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses dans ce dossier brûlant de Longoria !

Publié le 14 décembre 2021 à 12h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara aurait la cote en Angleterre. Selon la presse turque, Manchester United, Newcastle et Arsenal seraient en train de préparer leurs offres pour s'offrir le milieu de terrain français.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain français refuserait de prolonger avec le club phocéen. S'il ne rempile pas d'ici le mois de janvier, Boubacar Kamara pourra donc négocier un départ libre et gratuit pour 2022 avec le club de son choix. Alors qu'il ne voudrait pas du tout voir ce scénario se produire, Pablo Longoria aurait lancé une nouvelle offensive. Selon Ekrem Konur, le président de l'OM aurait formulé une nouvelle offre de contrat de cinq saisons à Boubacar Kamara. Toutefois, d'autres offres devraient très vite suivre.

Manchester United, Arsenal et Newcastle vont frapper pour Kamara

D'après Ekrem Konur, Boubacar Kamara devrait recevoir de nouvelles propositions très bientôt. A en croire le journaliste turc, Manchester United, Arsenal et Newcastle prépareraient leurs offres pour le milieu de terrain de l'OM. Reste à savoir qui de Pablo Longoria, Ralf Rangnick, Mikel Arteta ou de Eddie Howe convaincra le plus plus Boubacar Kamara.