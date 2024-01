Mercato - OM : Longoria relance une piste de longue date !

Thomas Bourseau

Jean Onana pourrait retrouver la Ligue 1 seulement six mois après son départ du RC Lens pour le Besiktas. En effet, écarté par le club turc, le milieu de terrain semble déjà avoir un pied à l’OM. Et il se pourrait qu’il soit rejoint par Vincent Aboubakar.

D’après les informations communiquées par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X samedi soir et confirmées depuis par L’Équipe , Jean Onana devrait débarquer à l’OM du Besiktas sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

Après Onana, Aboubakar à l’OM ?

Écarté du groupe du club turc au même titre que Jean Onana il y a quelques semaines, Vincent Aboubakar pourrait l’imiter en troquant la tunique du Besiktas pour celle de l’OM cet hiver. À en croire les sources de La Tribune OM, Vincent Aboubakar figurerait dans les petits papiers de la direction de l’Olympique de Marseille.

«J'ai été sincère avec l'OM et le coach»