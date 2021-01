Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé un attaquant pour Villas-Boas !

Publié le 14 janvier 2021 à 15h30 par A.C.

André Villas Boas réclame un attaquant supplémentaire à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois et Pablo Longoria semble l’avoir trouvé.

La Serie A est un terrain connu pour Pablo Longoria. Le head of football de l’Olympique de Marseille s’est fait les dents dans le championnat italien, à l’Atalanta comme recruteur, puis à Sassuolo et à la Juventus comme directeur du recrutement. Ainsi, il s’est naturellement tourné vers l’Italie au moment de renforcer l’effectif marseillais et a d’ailleurs déjà bouclé un premier coup, avec Pol Lirola. Il ne devrait pas être le seul. Sport Italia a en effet parlé début janvier d’un intérêt concret de l’OM pour Arkadiusz Milik. En fin de contrat, le Polonais ne souhaite pas prolonger et le Napoli l’a donc écarté depuis le début de la saison. Une première offre aurait été faite selon Sky Sport Italia , d’une somme de 5/6M€, mais le Napoli aurait refusé, réclamant 15M€. La piste Milik semblait donc se compliquer pour l’OM et André Villas-Boas s’est montré quelque peu pessimiste. « Milik ? Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important » a déclaré le coach de l’OM, en conférence de presse. « On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur ». Mais Longoria ne semble pas avoir dit son dernier mot...

Une deuxième offre de l’OM refusée

Ce jeudi, Gianluca Di Marzio annonce en effet que l’Olympique de Marseille aurait formulé une deuxième offre pour Arkadiusz Milik. Elle serait plus élevée que la première, puisque le journaliste de Sky Sport Italia parle de 7/8M€ plus bonus. La réponse du Napoli n’aurait toutefois pas changé. Nouveau refus de la part du président Aurelio De Laurentiis, qui réclamerait plus. Une situation qui n’arrange pas forcément Milik, qui n’a pas joué le moindre match en club depuis aout dernier et qui risque une saison blanche, s’il ne part pas cet hiver.

