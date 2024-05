Mercato - OM : Le transfert d’un buteur déjà programmé ?

Hugo Chirossel

Cet été, plusieurs joueurs partis en prêt vont revenir à l’OM. C’est notamment le cas de Vitinha, qui a pris la direction du Genoa lors du dernier mercato hivernal, avec une option d’achat estimée à 25M€, que le club italien n’aurait pas l’intention de lever. Mais les Rossoblù aimeraient malgré tout conserver l’attaquant portugais.

Vendredi soir, le Genoa recevait Bologne, pour le compte de la dernière journée de Serie A. Une rencontre que les Rossoblù ont remportée (2-0), grâce à deux buts d’anciens joueurs de l’OM, Ruslan Malinovskyi, parti l'été dernier, ainsi que Vitinha, prêté avec option d’achat cet hiver.

Deuxième but avec le Genoa pour Vitinha

En difficulté depuis son arrivée à l’OM il y a presque un an et demi, le Portugais a tenté de se relancer sous les couleurs du Genoa. Vendredi soir, Vitinha a inscrit seulement son deuxième but en neuf matchs de Serie A. Son option d’achat est estimée à 25M€, mais le club italien n’aurait pas l’intention de la lever.

Le Genoa veut un nouveau prêt de Vitinha