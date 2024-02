Mercato - OM : Le successeur de Gasset déniché en équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Jean-Louis Gasset ne s'est pas engagé sur le long terme avec l'OM. Le technicien de 70 ans est lié au club marseillais jusqu'en juin prochain. Il pourrait être ensuite remplacé par un autre coach, qui pourrait être Hervé Renard selon Nabil Djellit. Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia pourrait jouer un rôle crucial dans ce dossier.

Deux sur deux pour Jean-Louis Gasset. Arrivé il y a maintenant une semaine à l'OM, le technicien de 70 ans a empoché une nouvelle victoire face à Montpellier ce dimanche (4-1). L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire connaît des débuts rêvés à l'OM. Il sait que le temps est compté. Il ne reste plus que quelques mois avant la fin du championnat, mais l'objectif d'accéder au podium reste possible. Mais peu importe la situation sportive de l'OM en fin de saison, Gasset devrait quitter son poste. Et selon Nabil Djellit, le profil d'Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine, pourrait être cité.

Renard, candidat pour la succession de Gasset ?

« Si Hervé Renard gagne la Ligue des Nations avec la France, il va y avoir une forme de reconnaissance. Pour des présidents de Ligue 1, c’est quelque chose qui peut leur parler. Je ne suis pas là pour faire de la spéculation, mais aujourd’hui à Marseille, on parle déjà de l’après-Gasset puisqu’il est là pour quatre mois. Il y a des noms qui sont cités, mais Hervé Renard pourrait très bien être cité. Je ne sais pas quel poids va avoir Mehdi Benatia dans l’avenir à l’OM, mais Benatia c’était le capitaine d’Hervé Renard avec l’équipe du Maroc. S’il a son mot à dire sur le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, il peut glisser le nom d’Hervé Renard » a lâché le journaliste de L'Equipe.

Renard lâche sa réponse