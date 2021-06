Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain buteur du projet McCourt pourrait être…

Publié le 17 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM semble bien parti pour perdre Arkadiusz Milik et Dario Benedetto cet été, Pablo Longoria aurait ciblé un nouveau profil au poste de buteur : Giovanni Simeone.

Entre Arkadiusz Milik qui multiplie les courtisans sur le marché des transferts et Dario Benedetto qui doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe depuis six mois et envisage donc de changer d’air, l’OM pourrait bien perdre ses deux buteurs au cours du mercato estival pour des raisons très différentes. Mais qui viendrait alors leur succéder à la pointe de l’attaque phocéenne, et ainsi devenir le fameux grand attaquant du projet McCourt à l’OM ?

L’OM songe à Simeone

Comme l’a annoncé le média argentin TyC Sports mercredi, Jorge Sampaoli souhaiterait recruter Giovanni Simeone à l’OM. Le buteur argentin de Cagliari, qui n’est autre que le fils de Diego Simeone, intéresserait beaucoup son compatriote, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Reste à savoir s’il sera le buteur tant attendu à l’OM.