Mercato - OM : Le premier transfert de 2025 est connu ?

Arnaud De Kanel

Titulaire incontesté dans les cages marseillaises cette saison, Pau Lopez pourrait bien faire ses valises cet été. L'OM chercherait à se séparer de son portier qui susciterait un vif intérêt de Come, récemment promu en Serie A. Le club italien devrait obtenir le prêt avec option d'achat de Pau Lopez qui pourrait donc s'engager définitivement avec en 2025.

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l'OM a déjà renforcé son effectif avec deux recrues : Lilian Brassier, en provenance du Stade Brestois, et Ismaël Koné, arrivé de Watford. Cependant, le marché des transferts ne se limite pas aux arrivées. En effet, un pilier de l'équipe marseillaise pourrait bientôt quitter le club.



Lopez vers Come

Ce pilier n'est autre que Pau Lopez, devenu titulaire indiscutable depuis le départ de Steve Mandanda. Le portier espagnol ne fait plus l'unanimité et l'OM cherche à s'en séparer. Le portier espagnol devrait se plier aux demandes de sa direction comme il l'avait promis en mai dernier. « Bien sûr que j'ai envie de continuer ici, mais après une saison comme ça il faut écouter le club. Il faut être honnête et assumer ce que l'on a fait. Peut-être que le club va vouloir changer son effectif, que le nouveau coach fera des choix... Je ne veux pas être un problème pour le club. J'ai beaucoup d'amour pour ce club et cette ville, je m'y sens très bien. Mais ce qu'il faut, c'est écouter les dirigeants », avait alors confié Pau Lopez. Ce dernier aurait donné son accord pour rejoindre Come, tout juste promu en Serie A.

Un transfert en 2025 ?

Selon la presse italienne, Cesc Fabregas aurait convaincu Pau Lopez de s'engager avec Come. Il devrait s'agir dans un premier temps d'un prêt avec option d'achat qui deviendra obligatoire en cas de maintien du club en Serie A. Pas besoin de repasser à la table des négociations donc pour un transfert qui pourrait être définitif dès le premier jour du mercato estival de 2025.