Mercato - OM : Le festival de recrues continue, à qui le tour ?

La rédaction

Président de l’OM, Pablo Longoria travaille d’arrache pied et de concert avec son conseiller sportif Mehdi Benatia afin de bâtir l’effectif le plus compétitif possible pour Roberto De Zerbi. Cinq recrues sont déjà à signaler et quelques unes pourraient suivre dans les prochains jours. Qui doit débarquer en priorité ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille a particulièrement dégraissé son effectif depuis le début du mercato estival. Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou encore Jonathan Clauss ont quitté le cité phocéenne pour ne citer qu’eux. Au rayon des arrivées, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg ou encore Derek Cornelius sont tous officiellement devenus des joueurs de l’Olympique de Marseille.

Transferts - OM : Il est prêt à s’envoler pour Marseille ! https://t.co/lWiKVSfJo5 pic.twitter.com/ERgwk0vv9P — le10sport (@le10sport) August 4, 2024

Derek Cornelius, cinquième recrue estivale de l’OM !

La dernière recrue en date est survenue dimanche avec l’annonce de l’OM de la venue de Derek Cornelius, défenseur central de 27 ans canadien, qui a débarqué de Malmö contre un chèque de 4M€ pour les quatre prochaines années. Et il semblerait que dans les prochaines heures et jours, Pablo Longoria puisse offrir une sixième, septième voire huitième recrue à Roberto De Zerbi. Le technicien italien qui a bénéficié du poste d’entraîneur de l’OM cet été devrait, sauf énorme coup de tonnerre, témoigné de l’arrivée en prêt de Valentin Carboni en provenance de l’Inter, mais ce ne serait pas tout.

Youssoufa Moukoko approche à grands pas

Youssoufa Moukoko (19 ans) va lui aussi déposer ses valises à l’Olympique de Marseille selon Fabrizio Romano qui s’est confié sur cette opération via Playback. « L’OM va recruter Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund. Accord avec le joueur et Moukoko veut aller à Marseille. Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto de Zerbi ont tous présenté le projet ensemble et le joueur est excité à l’idée d’aller à Marseille ».

L’OM galère pour Nketiah

« L’accord entre le Borussia Dortmund et Marseille sera conclu, mais ma compréhension est que l’OM après Carboni et Moukoko pourrait encore recruter un autre joueur offensif ». a confié le journaliste italien, spécialiste du mercato. Le feuilleton Eddie Nketiah (25 ans) anime le mercato de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. « L’OM a fait trois offres pour Nketiah. La dernière offre de 27M€ date de vendredi et a été rejetée par Arsenal. La réponse d’Arsenal, de ce qu’on m’a dit, a été : nous voulons 35M€ et un pourcentage à la revente pour Eddie Nketiah ».

En cas d’échec pour Eddie Nketiah, une autre recrue au programme ?

Au cas où l’OM ne parvenait pas à un accord avec Arsenal pour le transfert d’Eddie Nketiah, le président Pablo Longoria irait voir ailleurs d’après Fabrizio Romano. « Pour le moment, le dossier Nketiah est en stand-by parce que Marseille ne paiera pas ce genre de montant, au cas où les conditions changent. Nous verrons, ou sinon Marseille jettera son dévolu sur un autre attaquant ». Les dossiers sont multiples à l’OM puisque le défenseur Killiann Sildillia, Alexis Sanchez, Armand Laurienté ou encore Samuele Ricci sont évoqués dans la presse…