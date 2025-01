Mercato - OM : Le coup de poker de Benatia vire au fiasco ?

Thomas Bourseau

Lors de la dernière ligne droite du mercato estival de 2024, Jonathan Rowe s'est installé dans la cité phocéenne après que l'OM ait trouvé un terrain d'entente avec Norwich pour une opération qui lui coûtera au final 16,5M€. Une moitié de saison s'est écoulée et l'attaquant anglais ne répond pas vraiment aux attentes de Daniel Riolo. Explications.

Jonathan Rowe (21 ans) débarquait de Championship et de Norwich à la toute fin du dernier mercato estival. Après de longues négociations avec le club anglais, Medhi Benatia qui est depuis devenu directeur du football de l'OM parvenait à trouver un terrain d'entente pour un prêt payant d'une saison de 2M€ pour l'ailier anglais auxquels s'ajouteront les 14,5M€ de l'obligation d'achat à l'issue de la saison.

Rowe va coûter 16,5M€ à l'OM

L'OM a donc fait un pari avec Jonathan Rowe qui ne s'avère pas vraiment gagnant les semaines passant. Certes, l'attaquant latéral a trouvé le chemin des filets contre le SCO d'Angers en octobre dernier (1-1) et surtout contre l'OL quelques jours plus tôt qui permettait d'offrir la victoire aux hommes de Roberto De Zerbi (3-2). Mais depuis, Rowe n'est pas parvenu à obtenir un rôle phare dans la rotation de l'entraîneur italien.

«C'est rien Rowe à l'OM depuis qu'il est arrivé»

Au contraire. Et cela n'a pas échappé à Daniel Riolo qui a dressé un constat clair sur la situation de Jonathan Rowe à l'After Foot dimanche soir après la défaite de l'OM à Nice (2-0). « Rowe ? Lyon c'est une autre histoire, c'était il y a 1000 ans déjà. Au final, c'est rien Rowe à l'OM depuis qu'il est arrivé. On ne va pas rester sur cette image là. Quand tu rentres, fais toi remarquer, il n'y a plus rien ».