Mercato - OM : La presse italienne relance une piste surprise !

Le mercato marseillais bat son plein et après Lilian Brassier et Ismaël Koné, d’autres recrues sont annoncées. Il faut dire que Roberto De Zerbi a les idées bien précises sur ce qu’il veut à l’Olympique de Marseille et il aurait toujours dans un coin de la tête la piste menant à Andrea Colpani, milieu offensif de Monza.

Grand connaisseur de la Serie A, Roberto De Zerbi aurait plusieurs objectifs de l’autre côté des Alpes. C’est le cas avec Valentín Carboni, milieu offensif de l’Inter qui aimerait beaucoup poursuivre sa carrière à l’OM la saison prochaine. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il y a un autre nom qui plairait au coach marseillais.

Mercato : A peine arrivé, De Zerbi annonce une signature à l’OM ! https://t.co/WquQ3gr3Mw pic.twitter.com/u7n3OF8NQC — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

De Zerbi ne lâche pas Colpani

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, De Zerbi garderait toujours un œil sur Andrea Colpani, l’une des révélations de la dernière saison de Serie A. Ses dirigeants à Monza ne seraient pas du tout fermés à un départ puisqu’avec Michele Di Gregorio, récemment parti à la Juventus, le milieu offensif de 24 ans se serait vu proposer un bon de sortie.

Attention à la Fiorentina

L’OM n’est pas seul sur le coup, puisque le quotidien italien parle également d’un vif intérêt de la part de la Fiorentina. Il faut dire que Raffaele Palladino, son ancien coach à Monza, pousserait auprès de ses dirigeants pour qu’ils fassent quelque chose afin de boucler son transfert. A noter que pour le moment, le site spécialisé Transfermarkt évalue le joueur à 18M€.