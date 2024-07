Mercato - OM : La presse italienne confirme un transfert !

Axel Cornic

Alors que Ismaël Koné est arrivé et que d’autres devraient suivre, avec notamment Lilian Brassier du Stade Brestois, l’Olympique de Marseille pourrait voir un premier départ se dessiner. Titulaire dans les cages ces dernières saisons, Pau Lopez pourrait en effet quitter le club phocéen pour passer les Alpes et poser ses valises du côté de Côme.

Considéré comme l’un des piliers du projet marseillais depuis quelques années, Pau Lopez pourrait faire ses valises. Sous contrat jusqu’en 2026, le gardien espagnol aurait la cote à l’étranger et à en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport , il ne devrait pas être retenu par l’OM face à une offre convaincante.

Pau Lopez sur le départ ?

Certains semblent assez surpris par ce dossier, mais dès la fin de la saison Pau Lopez n’avait pas fermé la porte à un possible départ. « Il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu'on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu'il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider » avait déclaré le gardien de l’OM, juste avant la dernière journée de Ligue 1.

Como veut boucler très vite