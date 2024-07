Mercato - OM : Coup de tonnerre, un transfert est annulé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec l'OM, Samuel Gigot était parti pour prendre la direction de Trabzonspor, en Turquie. Mais finalement, il semblerait que ce transfert soit annulé puisque l'offre formulée n'est plus d'actualité pour Gigot.

Le mercato estival promet d'être agité à l'OM, et notamment dans le sens des départs. En effet, certains éléments de l'effectif phocéen arrivent à un an de la fin de leur contrat et pourraient donc être vendus pour permettre de récupérer des liquidités plutôt que de partir libre dans un an. C'est notamment le cas de Gigot, le capitaine de l'OM ces derniers mois.

Ça capote pour Gigot à Trabzonspor

Le transfert du défenseur central de l'OM vers Trabzonspor semblait en excellente voie ces derniers jours, mais finalement, le feuilleton est relancé par la presse turque. Selon A Spor , Trabzonspor aurait retiré son offre pour Samuel Gigot, qui pourrait donc être contraint de se trouver un nouveau point de chute cet été.

Le joueur pas intéressé ?

Le défenseur de l'OM n'aurait pas montré suffisamment d'intérêt aux yeux de Trabzonspor, qui a donc décidé de faire machine-arrière. Reste à savoir si d'autres prétendants se manifesteront prochainement pour Gigot.