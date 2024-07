Zidane : Coup de tonnerre en Allemagne pour son avenir ?

Arnaud De Kanel

L'équipe de France affronte la Belgique ce lundi soir dans le cadre des huitièmes de finale de l'Euro 2024. Un match qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Didier Deschamps ainsi que sur celui de Zinédine Zidane. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien entraineur de l'OM sera remis en cause en cas de défaite et ça pourrait ouvrir la porte à Zizou.

Jour de match pour l'équipe de France ! Ce lundi soir, les Bleus retrouvent la Belgique pour le compte des huitièmes de finales. Après une phase de poule très décevante, Didier Deschamps se retrouve sous le feu des critiques et le match du jour pourrait avoir des répercussions directes sur son avenir.

Euro 2024 : L’heure de vérité pour les Bleus, tout savoir sur cette journée https://t.co/8Wpoj1JLuQ pic.twitter.com/B1BiEKyr9U — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Deschamps en danger

Dans ses colonnes du jour, L'Equipe fait le point sur le dossier Didier Deschamps et indique qu'une demi finale d'Euro le conforterait à la tête des Bleus jusqu'à l'issue de son contrat en 2026. Or, une élimination en huitièmes remettrait tout en cause. Une sortie en quarts ouvrirait quant à elle le débat. Le sélectionneur des Bleus joue donc son avenir ce lundi soir.

Zidane se tient prêt

Et forcément, il est question de Zinédine Zidane. L'ancien entraineur du Real Madrid rêve du poste et apparait comme le favori pour succéder à Didier Deschamps. Tout se jouera en Allemagne ce lundi à partir de 18h.