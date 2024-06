Euro 2024 - PSG : Deschamps interpelle Barcola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Convoqué par Didier Deschamps pour cet Euro, Bradley Barcola a réussi sa première titularisation face à la Pologne (1-1). Alors que l’équipe de France affronte la Belgique ce lundi (18h) en 8ème de finale, le crack du PSG peut-il être de nouveau aligné d’entrée ? Ce dimanche, le sélectionneur français s’est exprimé à ce sujet.

Du côté du PSG, on se veut très attentif aux performances de l’équipe de France sur cet Euro 2024. Car si Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani représentent le club parisien chez les Bleus, c’est également le cas des deux talents Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Euro 2024 - Equipe de France : La Belgique une nouvelle fois écoeurée ? https://t.co/bbdI4M0O13 pic.twitter.com/eTLnXyYoX5 — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Barcola titulaire face à la Belgique ?

Si le premier n’a toujours pas disputé la moindre minute sur ce tournoi, le second lui, aura eu l’occasion de faire ses preuves face à la Pologne ce mardi (1-1). Auteur d’une prestation réussie, Bradley Barcola a certainement gagné du crédit aux yeux de Didier Deschamps. Ce dimanche à l’occasion de Téléfoot , le sélectionneur tricolore a évoqué la possibilité de voir l’ailier du PSG démarrer face à la Belgique ce lundi.

« Il a fait de très bonnes choses pour un premier match »