Mercato - OM : La folle demande à 27M€ !

La rédaction

La semaine passée, l’OM est parvenu à conclure un transfert aussi médiatisé que polémique : celui de Mason Greenwood. Si son apport sur le plan sportif ne fait aucun doute, les accusations de violences conjugales à son encontre font évidemment beaucoup réagir. À tel point qu’en Angleterre, David Challen, militant contre les violences domestiques, a demandé à Manchester United de verser le montant de la vente du joueur à une association luttant pour les femmes.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui officiellement joueur de l’OM, l’attaquant de 22 ans aura fort à faire pour faire oublier ses affaires extra-sportives. Accusé de violences conjugales par sa compagne en janvier 2022, celui qui a passé la saison du côté de Getafe a provoqué de nombreuses réactions. En Angleterre, on demande même à Manchester United de verser les 27M€ gagnés avec la vente du natif de Bradford à une association œuvrant en faveur des femmes.

David Challen aurait souhaité que United libère Greenwood gratuitement

Dans un entretien accordé au média britannique i, David Challen a regretté la façon dont Manchester United a géré le départ de Mason Greenwood. Selon lui, les Red Devils auraient dû libérer l’Anglais gratuitement, ou faire don du montant du transfert à une association luttant en faveur des femmes : « Manchester United est un club sportif mondial massif qui récolte des centaines de millions par an. Et qu'ils n'aient pas libéré un joueur - ce qu'ils auraient pu faire assez facilement - et qu'ils aient choisi de le retenir pour leurs propres besoins financiers, donne vraiment la priorité aux besoins financiers de l'entreprise plutôt qu'aux femmes... Il ne semble tout simplement pas que le club se soucie, même au niveau de base, des femmes et des filles. Ils ne se sont même pas engagés avec des organismes de bienfaisance féminins jusqu’à la dernière heure, le fait qu'ils ne puissent pas faire de don à l'un de ces organismes de bienfaisance ou peut-être à un organisme de bienfaisance dans la région, c'est regrettable, surtout pour un club de la taille de United. »

David Challen alerte sur le manque de financement des associations féministes

Dans la suite de sa déclaration, David Challen souligne un problème en Angleterre, à savoir le manque de moyens et de financement pour les associations œuvrant pour les femmes : « Les services à l'échelle nationale sont paralysés et ont besoin de financement, même dans la région. C'est stupéfiant, mais malheureusement, ce n'est pas surprenant, parce qu'ils ont eu la chance de le libérer, mais ils ne l'ont pas fait. »