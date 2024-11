Mercato - OM : La bombe est lâchée, De Zerbi va partir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, l'OM a connu une nouvelle terrible désillusion en s'inclinant au Vélodrome contre Auxerre, promu en Ligue 1 (1-3). Le tout deux semaines après l'humiliation contre le PSG (0-3). Par conséquent, après la rencontre, Roberto De Zerbi n'a pas manqué d'afficher son inquiétude, assurant même qu'il était prêt à quitter ses fonctions.

Après l'humiliation subie contre le PSG (0-3), l'OM était de retour au Stade Vélodrome vendredi soir et avec donc l'occasion d'un peu se racheter. Mais au lieu de ça, les Marseillais ont une nouvelle fois sombré face à leur public, cette fois-ci contre un promu, l'AJ Auxerre qui s'est imposé 3 buts à 1 devant un Vélodrome en furie. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a donc pris ses responsabilités, assurant qu'il était prêt à partir si nécessaire.

De Zerbi lâche une bombe

« Tout d'abord, je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite, mais plus globalement pour les performances à domicile. Je ne réussis pas à transférer les bonnes prestations à l'extérieur et à faire jouer l'équipe avec les bonnes valeurs, la bonne intensité à domicile. On a des difficultés ici à la maison, c'est clair, c'est net. Je ne sais pas si c'est un manque de courage, de personnalité, j'essaye de trouver les solutions, mais c'est évident qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on fait ici à la maison et ce qu'il y a à l'extérieur. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome. Je suis venu ici pour essayer de donner un maximum au Vélodrome parce que j'avais envie de vivre ces expériences qui sont fortes au Vélodrome. Mais clairement, c'est une faute qui est la mienne. J'en prends mes responsabilités et je dois réussir à transférer les bons ingrédients pour arriver à regrouper tout ce qui fait qu'on va pouvoir faire des performances ici », a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Si le problème, c'est moi, eh bien moi je suis prêt à partir»

« Vous savez, j'en ai parlé avec Mehdi Benatia, j'en ai parlé aussi avec Pablo Longoria. Moi, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont. Et si le problème, c'est moi, eh bien moi je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Aucun problème. Moi, je n'ai pas envie de faire des excuses, de raconter des bêtises. Moi, je suis là pour dire la vérité. C'est tout ce que je sais faire. En ce moment on doit essayer de regrouper tous les ingrédients qui font un bon joueur de foot, pour l'instant on n'y arrive pas, mais je ne vais pas m'échapper. On doit regarder la réalité en face et c'est ce qu'on sait ce qu'on va essayer de faire et c'est ce que je dois faire », ajoute Roberto De Zerbi.