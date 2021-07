Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kevin Gameiro justifie son choix !

Publié le 18 juillet 2021 à 22h45 par A.D.

Pour renforcer l'attaque de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait pensé à recruter Kevin Gameiro. Toutefois, l'ancien du PSG s'est rétracté au dernier moment pour rejoindre le RC Strasbourg. Un choix justifié par le principal intéressé.

Formé à Strasbourg, Kevin Gameiro a monté les échelons en France avant de migrer vers l'Espagne. Passé par Lorient et le PSG, l'attaquant français s'est envolé vers la Liga et a porté les couleurs du FC Séville, de l'Atlético et de Valence, avant de faire son retour en Ligue 1. Et alors que l'OM aurait souhaité le recruter, Kevin Gameiro a préféré revenir aux sources et retrouver le RC Strasbourg. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Racing, le buteur de 34 ans a justifié sa décision.

«13 ans après, je veux rendre à ce club tout ce qu'il m'a donné»