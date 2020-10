Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il se voit déjà succéder à André Villas-Boas !

Publié le 8 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Étant passé à l’OM en tant que joueur, Habib Beye aimerait à terme prendre les rênes de l’effectif du club phocéen.

À la fin de la saison, le contrat d’André Villas-Boas sera arrivé à expiration. Qui pour remplacer le technicien portugais ? La question n’est pas vraiment à l’ordre du jour puisque l’OM a de gros objectifs à accomplir cette année et qui plus est un parcours intéressant à produire en Ligue des champions. Mais entraîner l’OM, un ancien joueur du club phocéen y pense de plus en plus.

Habib Beye rêve d’entraîner l’OM