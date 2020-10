Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout était prévu pour Bouna Sarr !

Publié le 8 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Perçue comme étant un panic buy puisque l’évocation d’un transfert au Bayern Munich n’est apparu qu’à la toute fin du mercato, l’arrivée de Bouna Sarr au club bavarois a été bien préparée et dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Dans la même journée, lors du deadline day du mercato estival, le Bayern Munich a mis la main sur Eric Maxim Choupo-Moting, qui était libre de tout contrat après son départ du PSG, ainsi que Bouna Sarr. Concernant le désormais ancien latéral de l’OM, le transfert pourrait être considéré comme étant une option activée à la dernière minute, le club bavarois n’ayant pas trouvé une autre piste à mener à bien. Cependant, comme le principal intéressé l’a assuré sur les ondes de RMC , le Bayern Munich s’était penché sur sa situation depuis un bon moment.

Un intérêt qui remonte à juillet