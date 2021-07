Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour Dario Benedetto !

Publié le 18 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM peine à trouver preneur sur le marché des transferts pour Dario Benedetto qui est poussé vers la sortie, Pablo Longoria pourrait totalement revoit sa position dans ce dossier.

Auteur d’un doublé jeudi soir en match amical avec l’OM contre le Servette Genève (3-0), Dario Benedetto a fait passer un message fort sur son avenir après la rencontre : « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine », confiait le buteur argentin. Même s’il se retrouve barré par Arkadiusz Milik depuis six mois, Benedetto n’envisage donc pas de quitter l’OM, et Pablo Longoria pourrait même revoir sa position initiale dans ce feuilleton…

L’OM finalement prêté à garder Benedetto ?

L’Equipe a révélé samedi dans ses colonnes qu’un énorme retournement de situation ne serait pas exclu dans ce dossier, et l’OM pourrait finalement se décider à conserver Dario Benedetto qui était pourtant promis au départ. Pablo Longoria, s’il ne parvient pas à vendre à un prix correct l’ancien buteur de Boca Juniors, envisagerait effectivement de le conserver dans la rotation avec Milik. Affaire à suivre…