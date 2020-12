Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud prêt à faire le forcing pour son avenir ?

Publié le 5 décembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait décider de changer de club au mois de janvier pour se donner un maximum de chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Intéressé par le profil du Français, l'OM et l'Inter seraient à l'affût pour le récupérer lors du prochain mercato hivernal. Alors qu'il se sent bien à Chelsea, Olivier Giroud aurait décidé de prendre le temps de réfléchir et de voir comment évolue sa situation d'ici Noël avant de sceller définitivement son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Olivier Giroud est une véritable énigme. Depuis le début de la saison, le champion du monde français éprouve les pires difficultés à enchainer les titularisations. En concurrence avec Tammy Abraham, Olivier Giroud ne parvient pas à obtenir les faveurs de Frank Lampard. Et pourtant, lorsqu'il est aligné, il est plus que performant. Et son quadruplé sur la pelouse du FC Séville peut en attester. Pas suffisamment utilisé à Chelsea, Olivier Giroud pourrait décider de partir dès le mois de janvier pour ne pas prendre le risque de manquer l'Euro. D'ailleurs, l'OM et l'Inter, entre autres, seraient prêts à profiter de l'aubaine et à lui tendre les bras cet hiver. Interrogé sur son avenir après sa performance XXL de mercredi en Ligue des Champions, Olivier Giroud a fait savoir qu'il était heureux à Chelsea, mais qu'il devrait surement prendre une décision difficile s'il n'emmagasinait pas davantage de temps de jeu d'ici le mois de janvier.

Giroud pourrait forcer son départ de Chelsea

« J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro » , a expliqué Olivier Giroud sur le site officiel de Chelsea.

Une prolongation toujours possible pour Giroud ?