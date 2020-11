Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud douche les espoirs de Villas-Boas !

Publié le 26 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'OM, Olivier Giroud n'a pas l'intention de quitter Chelsea pour le moment.

Peu utilisé par Frank Lampard, Olivier Giroud s'interroge pour son avenir à Chelsea où son contrat prend fin en juin prochain. Sa situation aurait d'ailleurs alerté plusieurs formations de Ligue 1 comme l'OM, l'OL ou encore les Girondins de Bordeaux. Toutefois, un retour en France semble exclu pour l'attaquant de l'équipe de France qui se verrait bien découvrir un nouveau championnat. Buteur contre le Stade Rennais (2-1) mardi soir, Olivier Giroud en a rajouté une couche sur son avenir et semble encore vouloir s'investir à Chelsea.

«Je suis un joueur de Chelsea, j’ai envie de continuer ici»