Mercato - OM : Eyraud a reçu un appel du pied inattendu !

Publié le 26 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Lucho Gonzalez se verrait bien revenir au sein du club phocéen et fait passer le message…

Du haut de ses 39 ans, Lucho Gonzalez n’a pas encore raccroché les crampons ! Le milieu offensif de terrain argentin, qui a porté le maillot de l’OM de 2009 à 2012 en y remportant un titre de champion de France, deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions, a d’ailleurs gardé un lien très spécial avec le club phocéen. Interrogé sur la chaine officiel de l’OM mercredi, Lucho Gonzalez a affiché son envie de revenir un jour au club…

« Je ne doute pas que je reviendrai »