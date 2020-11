Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien de l’OM interpelle Longoria pour son avenir !

Publié le 25 novembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Passé par l’OM de 2009 à 2012, Lucho Gonzalez évolue toujours en professionnel à l’Atletico Paranaense. Mais l’Argentin compte bien revenir à Marseille pour fouler voir de près l’Orange Vélodrome.

Malgré son court passage à l’OM de deux ans et demi, Lucho Gonzalez est entré dans le coeur des supporters marseillais. L’ancien international argentin n’a pas encore raccroché les crampons bien qu’il soit âgé de 39 ans, et il ne semble pas pour le moment en avoir l’intention. En effet, Lucho Gonzalez s’est montré nostalgique de l’OM à quelques heures de la rencontre de Ligue des champions opposant l’Olympique de Marseille au FC Porto, ses deux anciens clubs. Et à terme, El Comandante veut effectuer son grand retour à l’OM.

« Je veux découvrir le nouvel Orange Vélodrome »

« Ce qui me manque le plus à Marseille ? Tout me manque à Marseille. J’ai passé deux ans et demi, le club me manque, mais également la ville. Je me sentais bien là-bas, les gens étaient toujours très gentils avec moi. Je ne doute pas que je reviendrai au club. Je veux découvrir le nouvel Orange Vélodrome. Je continue de suivre les matchs. Et quand on garde un bon souvenir du club, on finit par devenir supporter. C’est ce qui m’est arrivé. Je veux toujours que tout se passe bien pour l’OM ». a confié Lucho Gonzalez lors d’un entretien accordé aux médias de l’OM ces dernières heures.