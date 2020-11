Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas n'a rien pu faire pour empêcher ce départ !

Publié le 25 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2019, Rolando a quitté l'Olympique de Marseille. Et même l'intronisation d'André Villas-Boas sur le banc phocéen n'y a rien changé.

Arrivé en 2015 à l'Olympique de Marseille, Rolando a rendu de fiers services au club phocéen jusqu'à son départ en 2019, date à laquelle son contrat prenait fin. Et pourtant, à l'OM, le défenseur portugais aurait pu retrouver André Villas-Boas qui l'a côtoyé à Porto et avec lequel il entretient désormais une relation amicale. Par conséquent, l'ancien entraîneur de Tottenham a rapidement appelé Rolando lorsqu'il a été intronisé sur le banc de l'OM pour remplacer Rudi Garcia. Mais il était déjà trop tard, l'international lusitanien avait décidé de rentrer au pays pour se rapprocher de sa famille et a ainsi décidé de signer à Braga comme il le raconte.

«Il est arrivé un peu trop tard pour moi»